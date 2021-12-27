Назван первый симптом заражения «омикроном»
Неожиданно возникшая хрипота в голосе может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.
По его словам, этот симптом может появится еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания.
Специалист также отметил, что как правило хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, что характерно для штамма «дельта».
Признаками того, что человек заразился «омикрон» также могут служить заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.
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