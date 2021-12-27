Назван первый симптом заражения «омикроном»

Неожиданно возникшая хрипота в голосе может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

По его словам, этот симптом может появится еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания.