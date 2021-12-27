Назван первый симптом заражения «омикроном»

Неожиданно возникшая хрипота в голосе может говорить о заражении омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

По его словам, этот симптом может появится еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания.

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Специалист также отметил, что как правило хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, что характерно для штамма «дельта».

Признаками того, что человек заразился «омикрон» также могут служить заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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