Разработчики заявили об эффективности «Авифавира» против штамма «омикрон»

Доктор химических наук, руководитель НПИ РАН «Центр по разработке новых потенциальных медицинских препаратов «ОрХиМед» Константин Балакин заявил, что российский препарат от COVID-19 «Авифавир» эффективен против штаммов «дельта» и «омикрон», сообщает пресс-служба разработчика препарата - группы компаний «Химрар».

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В сообщении отмечается, что «Авифавир» воздействует на не подверженные мутациям генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов по трем взаимодополняющим механизмам, что позволяет полностью блокировать вирусную инфекцию.

«Эффективность, наблюдаемая при его воздействии на инфицированные вирусом клетки, была подтверждена в клинических исследованиях», — заключил учёный.

Медицинский директор ГК «ХимРар» Елена Якубова, в свою очередь, добавила, что приём «Авифавира» в первые 3-5 дней болезни не только приводит к её более лёгкому течению в большинстве случаев, но и позволяет избежать госпитализации.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице препарат на основе антител получили 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Омикрон-штаммЛечениеКоронавирусЛекарства
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