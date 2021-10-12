Назван действенный способ защиты от коронавируса

По его словам, на данный момент рекомендаций по экстренной профилактике коронавируса нет, однако можно соблюдать предосторожности — носить маску и обрабатывать руки антисептиком, чтобы избежать заражения. Если произошел контакт с инфицированным человеком, необходимо помыть руки и лицо, а также прополоскать горло.

«Для экстренной профилактики ничего такого не придумано. Разве что ввести чужие иммуноглобулины, как это делают с клещевым энцефалитом. Но это слишком заумно. А вообще лучшая профилактика — это вакцинация», — сообщил эксперт.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев выступил с инициативой о введении штрафа за отказ от вакцинации против COVID-19. Он пояснил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться только усугубляет положение.

