Назван действенный способ защиты от коронавируса
Одним из наиболее действенных и быстрых методов защиты от COVID-19 являются инъекции чужих антител человеку, который имел контакт с больным, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусолога Александра Чепурнова.
По его словам, на данный момент рекомендаций по экстренной профилактике коронавируса нет, однако можно соблюдать предосторожности — носить маску и обрабатывать руки антисептиком, чтобы избежать заражения. Если произошел контакт с инфицированным человеком, необходимо помыть руки и лицо, а также прополоскать горло.
«Для экстренной профилактики ничего такого не придумано. Разве что ввести чужие иммуноглобулины, как это делают с клещевым энцефалитом. Но это слишком заумно. А вообще лучшая профилактика — это вакцинация», — сообщил эксперт.
Ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев выступил с инициативой о введении штрафа за отказ от вакцинации против COVID-19. Он пояснил, что в период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание прививаться только усугубляет положение.
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