Назальная вакцина от коронавируса будет применяться для ревакцинации

Назальная вакцина от COVID-19, разработанная Центром имени Гамалеи, после завершения клинических исследований и регистрации будет использоваться для ревакцинации граждан. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Первая и вторая фаза испытания пройдут на взрослых добровольцах, для этого Центр имени Гамалеи получит 187,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.