Назальная вакцина от коронавируса будет применяться для ревакцинации

Назальная вакцина от COVID-19, разработанная Центром имени Гамалеи, после завершения клинических исследований и регистрации будет использоваться для ревакцинации граждан. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Первая и вторая фаза испытания пройдут на взрослых добровольцах, для этого Центр имени Гамалеи получит 187,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Назван срок завершения испытания российской назальной вакцины от COVID-19

Если назальная вакцина «Спутник V» будет признана эффективной и безопасной, то станет дополнительным способом защиты людей от коронавируса, отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее глава центра Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина не исключит необходимость обычной прививки - она станет дополнением к ней. Она создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса.

Также Гинцбург заявлял, что назальная вакцина сможет защитить людей от «омикрона».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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