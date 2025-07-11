«Не дай Бог на пляже!»: Врач назвал опасным секс в жару
Занятия сексом, как и любые физические и эмоциональные нагрузки нужно ограничить на жаре, особенно зрелым людям, рассказал НСН кардиолог Юрий Конев.
Секс в жаркую погоду оказывает большую нагрузку на сердце, поэтому может быть опасен, особенно для зрелых людей, рассказал НСН врач кардиолог, гериатр Юрий Конев. Высокая температура продержится в Москве до следующей недели. В пятницу днем воздух раскалится до +35 °С.
«В группе риска зрелые люди, которым за 40-50 лет. У них, как правило, несколько хронических заболеваний имеются, которые могут быть отягощающим жару обстоятельством. Секс - это прежде всего физическая, эмоциональная нагрузка. Любые нагрузки должны быть ограничены, если температура превышает определенную норму. И не дай Бог на солнце этим заниматься, на пляже. Здесь принцип разумной достаточности должен быть соблюден. Потому что любые излишества вредят, особенно когда такая высокая температура», - сказал медик.
По словам Конева, сравнивать, что опаснее – секс или бег в жару – не имеет смысла – «все зависит от интенсивности».
Занятия любовью при высокой температуре воздуха усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, отмечают врачи. Во время оргазма сердце бьется со скоростью 200 ударов в минуту, из-за жары частота пульса может возрасти до 230.
Ранее психолог Анна Баленко рассказала в пресс-центре НСН, что лучше всего снять стресс без алкоголя помогут физические упражнения и секс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили Зеленую Долину в ДНР
- Очередь на вход: Россия поборется с Францией за «ядерные проекты» Сербии
- Хиддинк не исключил возможности вновь посетить Россию
- Над Брянской областью и Крымом сбили четыре дрона ВСУ
- Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тысяч военных
- Кабмин утвердил план развития индустрии музинструментов и звукового оборудования
- «Не дай Бог на пляже!»: Врач назвал опасным секс в жару
- Вильфанд пообещал москвичам египетские ночи перед похолоданием с дождями
- В Брянской области задержаны двое украинских агентов
- Атаки, закладки и тычки: Эксперт объяснил причину сбоев в работе СБП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru