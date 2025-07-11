«В группе риска зрелые люди, которым за 40-50 лет. У них, как правило, несколько хронических заболеваний имеются, которые могут быть отягощающим жару обстоятельством. Секс - это прежде всего физическая, эмоциональная нагрузка. Любые нагрузки должны быть ограничены, если температура превышает определенную норму. И не дай Бог на солнце этим заниматься, на пляже. Здесь принцип разумной достаточности должен быть соблюден. Потому что любые излишества вредят, особенно когда такая высокая температура», - сказал медик.

По словам Конева, сравнивать, что опаснее – секс или бег в жару – не имеет смысла – «все зависит от интенсивности».

Занятия любовью при высокой температуре воздуха усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, отмечают врачи. Во время оргазма сердце бьется со скоростью 200 ударов в минуту, из-за жары частота пульса может возрасти до 230.

Ранее психолог Анна Баленко рассказала в пресс-центре НСН, что лучше всего снять стресс без алкоголя помогут физические упражнения и секс.