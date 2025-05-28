Онищенко предупредил о появлении «лихорадочных» комаров на юге России
Лихорадка чикунгунья передается тигровыми комарами, которые уже появились в Краснодарском крае и Крыму, заявил НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Главным источником экзотических инфекций является Таиланд, но и на юге России уже появляются комары, которые передают лихорадки, рассказал НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Самая крупная вспышка лихорадки чикунгунья за 20 лет зафиксирована на Шри-Ланке, предупредило туристов посольство России в стране. При этом туроператоры не отмечают негативной реакции российских туристов. По их информации, ситуация с заболеваемостью находится под контролем местных властей и не представляет серьезной опасности. Онищенко рассказал, как обстоит ситуация с этим заболеванием.
«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма... Здесь может быть даже передача заболевания. Это экзотическая инфекция, обычно это завозные случаи», - отметил он.
Главным источником экзотических инфекций Онищенко назвал Таиланд. Он призвал внимательно следить за здоровьем в отпуске.
«Как защититься от экзотических инфекций – не ехать в Таиланд. Это самый надежный совет. Важно вести мониторинг, проводить своевременные обработки против комаров. Внимательно следите за здоровьем в отпуске, обращайтесь к врачам. Со стороны Минздрава настороженность существует, за этими комарами следят», - добавил собеседник НСН.
Лихорадка чикунгунья передается только укусами особых комаров, которые обитают в Африке, Азии и Северной Америке, в России она ни разу не была зафиксирована, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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