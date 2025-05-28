Онищенко предупредил о появлении «лихорадочных» комаров на юге России

Лихорадка чикунгунья передается тигровыми комарами, которые уже появились в Краснодарском крае и Крыму, заявил НСН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Главным источником экзотических инфекций является Таиланд, но и на юге России уже появляются комары, которые передают лихорадки, рассказал НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Самая крупная вспышка лихорадки чикунгунья за 20 лет зафиксирована на Шри-Ланке, предупредило туристов посольство России в стране. При этом туроператоры не отмечают негативной реакции российских туристов. По их информации, ситуация с заболеваемостью находится под контролем местных властей и не представляет серьезной опасности. Онищенко рассказал, как обстоит ситуация с этим заболеванием.

«Лекарств нет!»: Лихорадка Западного Нила взволновала вирусологов в России
«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма... Здесь может быть даже передача заболевания. Это экзотическая инфекция, обычно это завозные случаи», - отметил он.

Главным источником экзотических инфекций Онищенко назвал Таиланд. Он призвал внимательно следить за здоровьем в отпуске.

«Как защититься от экзотических инфекций – не ехать в Таиланд. Это самый надежный совет. Важно вести мониторинг, проводить своевременные обработки против комаров. Внимательно следите за здоровьем в отпуске, обращайтесь к врачам. Со стороны Минздрава настороженность существует, за этими комарами следят», - добавил собеседник НСН.

Лихорадка чикунгунья передается только укусами особых комаров, которые обитают в Африке, Азии и Северной Америке, в России она ни разу не была зафиксирована, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ОтпускЗаболеванияГеннадий Онищенко

Горячие новости

Все новости

партнеры