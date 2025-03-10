«Против вирусов и Альцгеймера»: Врач посоветовала съедать зубчик чеснока ежедневно

Чеснок полезен не только для профилактики гриппа и простуды, он помогает бороться с тромбозом и болезнью Альцгеймера, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН.

«Чеснок содержит серосодержащие соединения, которые являются противовоспалительными. Это антибактериальное средство, что известно очень давно. Там содержатся редкие элементы селен и германий, которые нужны для нашей иммунной системы. Чеснок улучшает состояние крови, ее текучесть. Во время гриппа и коронавируса очень большие проблемы были с кровью, а чеснок это профилактика тромбоза. Также он содержит ценные вещества и витамины – например, аллицин. Это соединение предотвращает развитие злокачественных образований. Аллицин выделяется, если зубчик чеснока именно раздавить или измельчить», - рассказала она.