«Против вирусов и Альцгеймера»: Врач посоветовала съедать зубчик чеснока ежедневно
Марият Мухина рассказала НСН, что чеснок – это профилактика тромбоза, болезни Альцгеймера и даже онкологии.
Чеснок полезен не только для профилактики гриппа и простуды, он помогает бороться с тромбозом и болезнью Альцгеймера, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН.
«Чеснок содержит серосодержащие соединения, которые являются противовоспалительными. Это антибактериальное средство, что известно очень давно. Там содержатся редкие элементы селен и германий, которые нужны для нашей иммунной системы. Чеснок улучшает состояние крови, ее текучесть. Во время гриппа и коронавируса очень большие проблемы были с кровью, а чеснок это профилактика тромбоза. Также он содержит ценные вещества и витамины – например, аллицин. Это соединение предотвращает развитие злокачественных образований. Аллицин выделяется, если зубчик чеснока именно раздавить или измельчить», - рассказала она.
Врач посоветовала употреблять чеснок ежедневно, даже при болезни будет достаточно одного зубчика.
«Употребление чеснока каждый день по шесть граммов (практически зубчик) снижает продолжительность вирусного заболевания от пяти дней до полутора суток. Вы в пять раз быстрее переболеете, если сразу начнете есть чеснок. Это касается простудных и вирусных заболеваний. Индусы, например, очень много потребляют чеснока. У них даже от кожи пахнет чесноком, зато у них практически нет артериального давления. Чеснок расширяет сосуды, снижает артериальное давление. Это также профилактика болезни Альцгеймера. И еще чеснок снижает холестерин, так как содержит растворимую клетчатку. Приятный бонус – чеснок дает сытость и уменьшает аппетит», - подытожила собеседница НСН.
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