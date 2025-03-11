Следы наркотиков нашли в анализах водителя, сбившего людей в Казани

В ведомстве отметили, что в связи с этим сейчас решается вопрос об административном наказании также за употребление наркотиков.

Накануне водитель такси влетел в остановку в Казани. Пострадали 11 человек, в том числе ребенок.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, напоминает RT.

