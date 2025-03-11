Следы наркотиков нашли в анализах водителя, сбившего людей в Казани
11 марта 202512:49
Следы наркотиков нашли в анализах водителя, сбившего в понедельник людей на остановке в Казани, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
В ведомстве отметили, что в связи с этим сейчас решается вопрос об административном наказании также за употребление наркотиков.
Накануне водитель такси влетел в остановку в Казани. Пострадали 11 человек, в том числе ребенок.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru