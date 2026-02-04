На Кипре подтвердили, что нашли тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

Обнаруженные в январе на юге Кипра останки мужчины принадлежат пропавшему экс-главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре

В полицейском управлении британской заморской территории Акротири и Декелия рассказали, что идентифицировать тело удалось при помощи анализа ДНК.

«Информации о причинах смерти нет. Значит, что пока она не установлена», - добавили правоохранители.

Баумгертнер числился пропавшим без вести с 7 января. Его тело было найдено на труднодоступном участке побережья в районе британской военной базы спустя неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

