Отечественный препарат для лечения рака поступил в медучреждения России
Российский препарат «Ракурс 223Ra» для лечения рака прошёл госрегистрацию и получил разрешение на использование в клинической онкологии. Как пишет RT, об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
Отмечается, что препарат в основе разработки которого радионуклид радий-223, предназначен для лечения определённых видов онкологических заболеваний.
«Первая партия уже поступила в медицинские учреждения России», — говорится в сообщении.
Ранее ФМБА разработало рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
