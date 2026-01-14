Отечественный препарат для лечения рака поступил в медучреждения России

Российский препарат «Ракурс 223Ra» для лечения рака прошёл госрегистрацию и получил разрешение на использование в клинической онкологии. Как пишет RT, об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Отмечается, что препарат в основе разработки которого радионуклид радий-223, предназначен для лечения определённых видов онкологических заболеваний.

«Первая партия уже поступила в медицинские учреждения России», — говорится в сообщении.

Ранее ФМБА разработало рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

