В Китае готовят к выпуску таблетки для продления жизни до 120 лет

По данным издания, компания создает таблетки на основе соединения, выделенного из экстракта виноградных косточек. Китайские эксперты считают, что в виноградных косточках содержатся особые молекулы, способные уничтожать стареющие клетки, которые накапливаются в организме и повреждают здоровые ткани.

Разработчики заявляют, что нашли способ производства капсул с высокой концентрацией этих активных молекул. При этом отмечается, что максимальный эффект от приема таблеток может быть достигнут только в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием. Экстракт виноградных косточек давно используется в традиционной китайской медицине.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

