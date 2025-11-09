В Китае готовят к выпуску таблетки для продления жизни до 120 лет
Биотехнологическая компания Lonvi Biosciences из Китая, специализирующая на исследованиях в области продления жизни, разрабатывает препарат, который может позволить людям прожить до 100-120 лет, сообщает The New York Times.
По данным издания, компания создает таблетки на основе соединения, выделенного из экстракта виноградных косточек. Китайские эксперты считают, что в виноградных косточках содержатся особые молекулы, способные уничтожать стареющие клетки, которые накапливаются в организме и повреждают здоровые ткани.
Разработчики заявляют, что нашли способ производства капсул с высокой концентрацией этих активных молекул. При этом отмечается, что максимальный эффект от приема таблеток может быть достигнут только в сочетании со здоровым образом жизни и качественным медицинским обслуживанием. Экстракт виноградных косточек давно используется в традиционной китайской медицине.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru