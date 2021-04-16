Найдены вещества для восстановления печени алкоголиков
Натуральные вещества терпены, которые найдены в стволе и корнях пихты сибирской, обладают сильнейшими гепатопротекторными свойствами и способны защищать и восстанавливать клетки печени после алкогольной интоксикация, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Института органической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН.
Растительная клетка терпен имеет схожее строение с животной клеткой. «А то, что защищает растительную клетку, не может не оказывать влияние на клетки человека. Поэтому мы и использовали эту идею для своих научных разработок», - сообщила кандидат медицинских наук, сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус.
В организме человека терпены являются либо промежуточными, либо начальными звеньями в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов, ферментов - то есть всех веществ, необходимых для здоровой жизнедеятельности. Человечество использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора, для профилактики и лечения различных заболеваний уже много тысяч лет, однако о гепатопротекторных свойствах терпенов ученые узнают только сейчас.
Отказ от употребления спиртных напитков способен продлить жизнь на 28 лет.
Специалисты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше в пьющей группе участников эксперимента. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Найдены вещества для восстановления печени алкоголиков
- Зеленский: Украинцы заменят в Турции россиян
- Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС
- Назван желаемый размер сбережений россиян для комфортной жизни
- Раскрыт способ получить дополнительные выходные в мае
- Южная Корея изготовит 650 млн доз «Спутника V» на экспорт
- Эксперты считают, что эпидемия может продлиться до 2023 года
- Синоптики предупредили москвичей о возвращении ночных заморозков
- Байден намерен ввести новые санкции против «Северного потока - 2»
- Байден назвал разговор с Путиным «искренней и уважительной беседой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru