Найдены вещества для восстановления печени алкоголиков

Растительная клетка терпен имеет схожее строение с животной клеткой. «А то, что защищает растительную клетку, не может не оказывать влияние на клетки человека. Поэтому мы и использовали эту идею для своих научных разработок», - сообщила кандидат медицинских наук, сотрудник «Инитиум-Фарм» Людмила Лацерус.

В организме человека терпены являются либо промежуточными, либо начальными звеньями в синтезе холестерина, сквалена, половых гормонов, стероидных гормонов, ферментов - то есть всех веществ, необходимых для здоровой жизнедеятельности. Человечество использует такие терпены как ментол, лимонен и камфора, для профилактики и лечения различных заболеваний уже много тысяч лет, однако о гепатопротекторных свойствах терпенов ученые узнают только сейчас.

Отказ от употребления спиртных напитков способен продлить жизнь на 28 лет.

Специалисты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше в пьющей группе участников эксперимента. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.



