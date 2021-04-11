Алкоголь способен сократит жизнь человека на 28 лет

Специалисты в течение 20 лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше в пьющей группе участников эксперимента. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, что самыми опасными для здоровья алкогольными напитками являются коктейли.

Он пояснил, что в них содержится большое число красителей и вкусовых добавок, которые разбавляют готовыми алкогольными напитками.

