Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в диспансеризацию подростков

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила проверять подростков на алкоголизм и наркоманию в рамках обязательной диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующую идею вице-спикер озвучила в ходе онлайн-встречи Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По словам Яровой, отсутствие тестирования на алкоголизм и наркоманию является «серьезным упущением», поскольку по статистике эти зависимости являются причинами социального сиротства и семейного неблагополучия.

Кроме того, Яровая предложила привлекать волонтеров в помощь в качестве наставников для подростков, оказавшихся в трудных жизненных условиях. Она добавила, что для этого необходимо разработать «приемлемые формы взаимодействия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаИрина Яровая
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