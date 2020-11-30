Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в диспансеризацию подростков

Соответствующую идею вице-спикер озвучила в ходе онлайн-встречи Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По словам Яровой, отсутствие тестирования на алкоголизм и наркоманию является «серьезным упущением», поскольку по статистике эти зависимости являются причинами социального сиротства и семейного неблагополучия.

Кроме того, Яровая предложила привлекать волонтеров в помощь в качестве наставников для подростков, оказавшихся в трудных жизненных условиях. Она добавила, что для этого необходимо разработать «приемлемые формы взаимодействия».

