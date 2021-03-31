Врач назвал самый опасный алкоголь

Кроме того, медик предупредил о вреде для организма пива из-за того, что многие производители изготавливают его из концентрата.

К наиболее безопасным алкогольным напиткам специалист отнес вино, которое получают путем естественного брожения виноградных соков.

«Крепость вин не превышает 9-13%, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — сказал Кубарев в интервью изданию «Московская медицина».

Ранее Минпромторг получил обращение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец с просьбой запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, посещающим магазины с несовершеннолетними детьми, передает RT.

