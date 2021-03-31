Врач назвал самый опасный алкоголь
Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, что самыми опасными для здоровья алкогольными напитками являются коктейли.
Он пояснил, что в них содержится большое число красителей и вкусовых добавок, которые разбавляют готовыми алкогольными напитками.
Кроме того, медик предупредил о вреде для организма пива из-за того, что многие производители изготавливают его из концентрата.
К наиболее безопасным алкогольным напиткам специалист отнес вино, которое получают путем естественного брожения виноградных соков.
«Крепость вин не превышает 9-13%, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — сказал Кубарев в интервью изданию «Московская медицина».
Ранее Минпромторг получил обращение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец с просьбой запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, посещающим магазины с несовершеннолетними детьми, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Российского посла вызвали в МИД Италии после задержания подозреваемых в шпионаже
- В РФ выявили 8275 случаев коронавируса за сутки
- СМИ: стрелок в Мытищах сам поджег свой дом
- Латвия запретила доступ к сайту «RT на русском»
- Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru