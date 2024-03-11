На 25% увеличился объем помощи в сосудистом центре НИИ Склифосовского
Количество пациентов, принятых в региональном сосудистом центре (РСЦ) Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, увеличилось за год на четверть: с 9,7 тысяч человек в 2022 году до 12 тысяч в 2023-м. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, заметно расширил возможности центра открытый в марте 2023 года флагман, куда теперь попадают все пациенты с сосудистыми патологиями. За десять лет работы на базе РСЦ более 40 тысяч пациентов с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми патологиями получили медицинскую помощь.
Флагманский центр сделал прием экстренных пациентов РСЦ еще более быстрым и удобным. Весь путь пациента с сосудистыми нарушениями теперь занимает считанные минуты, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. Специалисты центра также разрабатывают собственные методы и протоколы, которые используются в лечении и профилактике инфаркта и инсульта.
РСЦ Института Склифосовского располагает всем необходимым оборудованием для оказания качественной помощи. В нем трудятся врачи десятков специальностей.
Ранее Ракова рассказала об использовании роботов-хирургов при эндопротезировании суставов.
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