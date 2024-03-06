Вице-мэр Ракова рассказала об использовании новых роботов-хирургов при эндопротезировании суставов

Распространенные хирургические вмешательства по эндопротезированию суставов в городской клинической больнице №13 в Москве начнут проводить с применением новой роботической хирургической системы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, Москва делает акцент на развитии малоинвазивных операций с помощью робот-ассистированных систем. За последние пять лет в городе в 1,5 раза увеличилось число вмешательств с использованием роботов в различных направлениях, в том числе в нейрохирургии, урологии, онкологии.

«Сейчас мы установили в городской клинической больнице № 13 новую компактную роботизированную систему с искусственным интеллектом. Она предназначена для выполнения операций по тотальному эндопротезированию коленного сустава. Новый робот персонально формирует план операции на основании трехмерной модели сустава, созданной с помощью компьютерной томографии», — рассказала Ракова.

Такой метод вмешательства отличается точностью установки имплантатов, низким риском осложнений, а благодаря малой травматичности пациенты могут вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки.

В рамках операции ИИ создает «рисунок» оптимальной резекции тканей, подготавливает суставные поверхности и костные каналы для имплантации, учитывая особенности организма. На создание операционного плана уходит не более 15-20 минут, на саму операцию — около 45 минут.

Роботизированная система может непосредственно при установке эндопротеза протестировать его работоспособность. Хирург видит на экране монитора цифровые значения корректности установки импланта, учитывающие особенности мягких тканей, мышц и сухожилий. Специалист может в процессе операции внести корректировки в ее план. Новая роботизированная система позволяет минимизировать мельчайшие погрешности во время эндопротезирования коленного сустава, которые грозят ограничением его подвижности.

