Ефимов: Москва передала медучреждениям более 50 новых зданий с 2018 года
Свыше 50 новых больничных корпусов и поликлиник суммарной площадью более 500 тысяч «квадратов» город передал медучреждениям за шесть лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С 2018 года город передал учреждениям здравоохранения 53 новых здания общей площадью 521,25 тысячи квадратных метров в девяти административных округах», — уточнил вице-мэр. По его словам, здания строились поблизости от новых жилых кварталов в рамках Адресной инвестиционной программы за счет городского бюджета, а также девелоперами.
Поликлиники и больницы оснастили современным исследовательским, лечебным и диагностическим оборудованием, а также организовали комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для сотрудников.
Министр столичного правительства, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что больше всего зданий медучреждениям с 2018 года передали в ТиНАО (23 поликлиники и больничных корпуса общей площадью свыше 200 тысяч «квадратов»). Второе место занимает СВАО (восемь зданий, общая площадь — 52,45 тысячи квадратных метров), третье — САО (шесть строений суммарной площадью почти 39 тысяч «квадратов»).
Кроме того, четыре здания передали медучреждениям в ВАО, по три — в СЗАО, ЮАО и ЦАО, два — в ЗАО, одно — в ЮВАО.
В частности, в составе ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» в 2024 году открылся лечебно-диагностический комплекс площадью свыше 75,5 тысячи квадратных метров. Также было построено помещение пропускного пункта площадью 41,9 квадратного метра в Перове.
В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского появился флагманский центр с вертолетной площадкой суммарной площадью 21,2 тысячи квадратных метров. В открытии объекта принимал участие столичный мэр Сергей Собянин.
Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно получить на портале economy.mos.ru.
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