Мясников заявил о необходимости обязательной вакцинации для части россиян
Российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что необходимо введение для части граждан России обязательной вакцинации от коронавируса.
Как написал доктор в своем Telegram-канале, речь идет о россиянах старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью.
«… Делать вакцину надо тем, кому не делать ее опаснее, чем делать!», — отметил доктор.
Ранее доктор заявил, что необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки.
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