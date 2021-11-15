Мясников заявил о необходимости обязательной вакцинации для части россиян

Российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что необходимо введение для части граждан России обязательной вакцинации от коронавируса.

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Как написал доктор в своем Telegram-канале, речь идет о россиянах старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью.

«… Делать вакцину надо тем, кому не делать ее опаснее, чем делать!», — отметил доктор.

Ранее доктор заявил, что необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки.

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Фото: facebook.com/drmyasnikov
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусАлександр Мясников
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