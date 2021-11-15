Мясников заявил о необходимости обязательной вакцинации для части россиян

Как написал доктор в своем Telegram-канале, речь идет о россиянах старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью.

«… Делать вакцину надо тем, кому не делать ее опаснее, чем делать!», — отметил доктор.

Ранее доктор заявил, что необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки.

