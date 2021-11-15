Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий от многократной ревакцинации

Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против COVID-19 выявлено не было, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, защитный уровень иммунитета в таком случае сохраняется. «Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», - сказал медик. По его словам, последствий для организма «абсолютно никаких» не зарегистрировано.

Ранее Гинцбург сообщил, что введение QR-кодов в общественных местах и транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавирусной инфекции.

