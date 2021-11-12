Мясников призвал сажать врачей за поддельные COVID-сертификаты

Необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее на форумах и в Telegram-каналах обнаружили базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации.

«Общий масштаб левых сертификатов выявить сложно, но это неумные люди. Боязнь обычного укола с минимально возможными побочными явлениями, не знаю. Врачей я бы за это сажал, просто реально сажал в тюрьму, хотя бы на год, а потом исключал из профессии. Потому что есть вещи, которые делать можно, а есть вещи, которые нельзя», - отметил Мясников.

По его словам, наличие антител не позволяет с точностью определить обладателя настоящего сертификата о вакцинации, потому что в этом вопросе все зависит от индивидуальных особенностей организма.