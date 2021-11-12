Мясников призвал сажать врачей за поддельные COVID-сертификаты
Врач объяснил «Радиоточке НСН», что с помощью тестирования не так просто выявить человека с купленной прививкой.
Необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее на форумах и в Telegram-каналах обнаружили базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации.
«Общий масштаб левых сертификатов выявить сложно, но это неумные люди. Боязнь обычного укола с минимально возможными побочными явлениями, не знаю. Врачей я бы за это сажал, просто реально сажал в тюрьму, хотя бы на год, а потом исключал из профессии. Потому что есть вещи, которые делать можно, а есть вещи, которые нельзя», - отметил Мясников.
По его словам, наличие антител не позволяет с точностью определить обладателя настоящего сертификата о вакцинации, потому что в этом вопросе все зависит от индивидуальных особенностей организма.
«По наличию антител определить нельзя, потому что антитела бывают не у всех, и мы не определяем антитела после прививки, во всяком случае международные ассоциации врачей об этом говорят. Потому что можно иметь антитела и заболеть, а можно не иметь антител и никогда не заболеть. То, что мы определяем, это не всегда относится строго к иммунитету, особенно, если это определяется не на специальном оборудовании. Мы до сих пор не знаем, что важнее – клетки памяти или антитела, хотя одно не работает без другого. То есть, это история, в которой мнения профессионалов разделились. Как быть с теми, у кого антитела есть, но коронавируса не было? Вы знаете, и такое бывает. У меня лично это было. У меня в марте 2020 года был титр антител, я даже думал, что переболел. Мы сталкиваемся с этим. Я вам скажу, что есть перекрестный иммунитет, от других коронавирусов, либо люди перенесли бессимптомно. По разным цифрам, таких людей 30-40%», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Мясников подчеркнул, что властям уже сейчас нужно прибегать к более серьезным мерам для контроля темпов вакцинации, чтобы подготовиться к весенней волне коронавируса.
«То, что власти переходят от уговоров к принуждению – да, чем больше мы жмем, тем больше сопротивления. Но время уговоров, на мой взгляд, закончилось очень давно, мы должны быть готовы к весенней волне. Эту волну мы профукали, я летом говорил, что надо заставлять вакцинироваться. Ничего не сделали, теперь я говорю: в марте будет 40-50 тысяч. Если мы не хотим 1500 смертей в день – прививайтесь сейчас. Антитела и защита появятся только через два месяца», - объяснил он.
Подделка документов, каким является сертификат о вакцинации, наказывается ограничением свободы на срок до года, рассказал адвокат Денис Широков Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее.
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