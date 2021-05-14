Мясников сообщил о третьей волне коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что в России началась третья волна COVID-19.

«Три месяца заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил он в Telegram-канале, добавив, что график отличается в зависимости от региона и страны.

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По его словам, рост заболеваемости в мае был ожидаемым. Мясников полагает, что она продлится около трех месяцев, затем снова будет спад, а осенью опять ожидается подъем.

Ранее о том, что в России идет третья волна коронавируса, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что идет рост заболеваемости и смертельных случаев.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Коронавирус
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