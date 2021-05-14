Мясников сообщил о третьей волне коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что в России началась третья волна COVID-19.
«Три месяца заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил он в Telegram-канале, добавив, что график отличается в зависимости от региона и страны.
По его словам, рост заболеваемости в мае был ожидаемым. Мясников полагает, что она продлится около трех месяцев, затем снова будет спад, а осенью опять ожидается подъем.
Ранее о том, что в России идет третья волна коронавируса, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что идет рост заболеваемости и смертельных случаев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
- Президент Турции заявил о поддержке Палестины
- «Формула 1» официально отменила Гран-при Турции 2021
- ЦБ обсудит с Минфином судьбы кредитов с плавающей ставкой
- Школу в Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе
- Мясников сообщил о третьей волне коронавируса
- Крупный пожар произошёл на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области
- Жителям Москвы посоветовали не ставить машины под деревьями из-за грозы
- Путин объяснил, как Россия будет реагировать на угрозы у своих границ
- Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru