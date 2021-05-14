Мясников сообщил о третьей волне коронавируса

По его словам, рост заболеваемости в мае был ожидаемым. Мясников полагает, что она продлится около трех месяцев, затем снова будет спад, а осенью опять ожидается подъем.

Ранее о том, что в России идет третья волна коронавируса, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что идет рост заболеваемости и смертельных случаев.



