Инфекционист заявил о третьей волне пандемии в России
Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что россияне расслабились и стали меньше соблюдать рекомендации Роспотребнрадзора, сообщает ТАСС.
По его мнению, из-за этого наблюдается рост количества случаев коронавируса в России, что также связано с началом третьей волны пандемии.
«Третья волна уже давно к нам пришла - у нас не только рост заболеваемости, у нас и рост летальности», - подчеркнул инфекционист.
Тимаков добавил, что повышение количества обращений к врачам после праздников связан с тем, что люди вернулись из-за границы и в стране циркулирует новый штамм COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 9462 новых случая заболевания коронавирусом, что является максимумом с 20 марта, сообщает RT. Всего за время пандемии COVID-19 в стране заразился 4 922 901 человек.
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