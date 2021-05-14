Инфекционист заявил о третьей волне пандемии в России

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что россияне расслабились и стали меньше соблюдать рекомендации Роспотребнрадзора, сообщает ТАСС.

По его мнению, из-за этого наблюдается рост количества случаев коронавируса в России, что также связано с началом третьей волны пандемии.

«Третья волна уже давно к нам пришла - у нас не только рост заболеваемости, у нас и рост летальности», - подчеркнул инфекционист.

Тимаков добавил, что повышение количества обращений к врачам после праздников связан с тем, что люди вернулись из-за границы и в стране циркулирует новый штамм COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 9462 новых случая заболевания коронавирусом, что является максимумом с 20 марта, сообщает RT. Всего за время пандемии COVID-19 в стране заразился 4 922 901 человек.

