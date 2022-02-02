Мясников рассказал о смертельно опасной одышке

Остро возникающая одышка может указывать на серьезные проблемы со здоровьем и быть смертельно опасной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на российского врача и телеведущего Александра Мясникова.

Доктор Мясников выступил против массового тестирования на COVID-19

По его словам, у здорового человека одышка может быть нормальным явлением. В том случае, если нехватка воздуха ощущается в спокойном состоянии или в ночное время, то это может говорить о сердечной недостаточности.

Также остро проявляющая одышка может свидетельствовать об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме.

Мясников отметил, что при быстром подъеме по лестнице одышка появляется абсолютно у всех. В этом случае важно обратить внимание на время, которое требуется для нормализации дыхания.

Ранее врач рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. У больных гипертонией этот напиток не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Мясников
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры