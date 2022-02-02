Мясников рассказал о смертельно опасной одышке

По его словам, у здорового человека одышка может быть нормальным явлением. В том случае, если нехватка воздуха ощущается в спокойном состоянии или в ночное время, то это может говорить о сердечной недостаточности.

Также остро проявляющая одышка может свидетельствовать об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме.

Мясников отметил, что при быстром подъеме по лестнице одышка появляется абсолютно у всех. В этом случае важно обратить внимание на время, которое требуется для нормализации дыхания.

Ранее врач рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. У больных гипертонией этот напиток не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые.

