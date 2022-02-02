Мясников рассказал о смертельно опасной одышке
Остро возникающая одышка может указывать на серьезные проблемы со здоровьем и быть смертельно опасной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на российского врача и телеведущего Александра Мясникова.
По его словам, у здорового человека одышка может быть нормальным явлением. В том случае, если нехватка воздуха ощущается в спокойном состоянии или в ночное время, то это может говорить о сердечной недостаточности.
Также остро проявляющая одышка может свидетельствовать об инфаркте, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме.
Мясников отметил, что при быстром подъеме по лестнице одышка появляется абсолютно у всех. В этом случае важно обратить внимание на время, которое требуется для нормализации дыхания.
Ранее врач рассказал, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии. У больных гипертонией этот напиток не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые.
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