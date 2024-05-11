Линия электропередачи повреждена при обстреле белгородского села Гора-Подол
Украинские войска обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, никто не пострадал. Из-за обстрела без света остались села Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье, Безымено.
«К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны», — подчеркнул Гладков.
Ранее глава Белгородской области заявил, что украинский беспилотник атаковал поселок Пролетарский, были повреждены три здания на территории сельхозпредприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru