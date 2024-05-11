Линия электропередачи повреждена при обстреле белгородского села Гора-Подол

Украинские войска обстреляли село Гора-Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области, повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По словам губернатора, никто не пострадал. Из-за обстрела без света остались села Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье, Безымено.

«К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны», — подчеркнул Гладков.

Ранее глава Белгородской области заявил, что украинский беспилотник атаковал поселок Пролетарский, были повреждены три здания на территории сельхозпредприятия.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская область

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