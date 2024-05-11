Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, восемь человек пострадали
Несколько воздушных целей сбила система ПВО на подлете к Белгороду, пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Трое пострадавших (две женщины и один мужчина) с различными осколочными ранениями... доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое пострадавших мужчин из поселка Дубовое доставляются... в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал губернатор в Telegram-канале.
Еще трем получившим ранения мирным гражданам оказали медпомощь на месте.
Как отметил Гладков, в Новосадовом после отражения атаки зафиксировали различные повреждения в 21 частном домовладении и надворной постройке, в селе Таврово были повреждены четыре автомобиля и кровли, фасады, окна 22 домовладений. Кроме того, в Дубовом выбиты окна в четырех квартирах многоэтажного дома, в селе Стрелецкое повреждены две машины, а в селе Никольское пострадал частный жилой дом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru