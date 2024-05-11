СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Четыре человека, по неофициальным данным, погибли, еще пять пострадали при падении автобуса с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Список жертв опубликовали Известия со ссылкой на источник.
Так, в числе погибших уроженка Казахстана Марина Ю. 1995 года рождения и петербуржцы Елена Ш. 1982 г. р. и Андрей Р. 1968 г. р. Источник также неофициально сообщил о четвертом погибшем — неустановленном мужчине 30–40 лет.
В результате инцидента пострадали уроженка Калининской (Тверской) области Тамара Г. 1952 г.р., Алексей Х. в возрасте около 65 лет, житель Петербурга Дмитрий Л. 1988 г.р., две неизвестные женщины, на вид каждой из них примерно 60 лет.
Ранее автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной Мойки и рухнул в реку. По данным МЧС, погибли три человека. После ДТП были возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru