СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге

Так, в числе погибших уроженка Казахстана Марина Ю. 1995 года рождения и петербуржцы Елена Ш. 1982 г. р. и Андрей Р. 1968 г. р. Источник также неофициально сообщил о четвертом погибшем — неустановленном мужчине 30–40 лет.

В результате инцидента пострадали уроженка Калининской (Тверской) области Тамара Г. 1952 г.р., Алексей Х. в возрасте около 65 лет, житель Петербурга Дмитрий Л. 1988 г.р., две неизвестные женщины, на вид каждой из них примерно 60 лет.

Ранее автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями на набережной Мойки и рухнул в реку. По данным МЧС, погибли три человека. После ДТП были возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД.

