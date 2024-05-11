СМИ: Участок земли на Шпицбергене в Арктике выставили на продажу за 300 млн евро
Землю на архипелаге Шпицберген в Арктике выставили на продажу за 300 млн евро. Об этом сообщает Bloomberg.
Речь идет о частном участке в 6 тысяч гектаров, который находится почти в 65 км от норвежского Лонгйира. Более ста лет земля принадлежала холдингу Aktieselskabet Kulspids. При использовании участка покупатели должны соблюдать Договор о Шпицбергене 1920 года, который признает суверенитет Норвегии и запрещает использовать архипелаг в целях, «подобных войне».
Как пишет Bloomberg, решение о продаже земли приняли из-за таяния льда в районе Шпицбергена. Издание подчеркнуло, что это «благо для России»: Москва сможет расширить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии. По словам представляющего интересы продавцов юриста Петера Киллингстада, сделка «довольно чувствительная» из-за геополитических последствий, однако покупатели земли смогут воспользоваться участком, «как им заблагорассудится».
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- СМИ: Участок земли на Шпицбергене в Арктике выставили на продажу за 300 млн евро
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru