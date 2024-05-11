СМИ: Участок земли на Шпицбергене в Арктике выставили на продажу за 300 млн евро

Речь идет о частном участке в 6 тысяч гектаров, который находится почти в 65 км от норвежского Лонгйира. Более ста лет земля принадлежала холдингу Aktieselskabet Kulspids. При использовании участка покупатели должны соблюдать Договор о Шпицбергене 1920 года, который признает суверенитет Норвегии и запрещает использовать архипелаг в целях, «подобных войне».

Как пишет Bloomberg, решение о продаже земли приняли из-за таяния льда в районе Шпицбергена. Издание подчеркнуло, что это «благо для России»: Москва сможет расширить судоходные маршруты и нарастить запасы энергии. По словам представляющего интересы продавцов юриста Петера Киллингстада, сделка «довольно чувствительная» из-за геополитических последствий, однако покупатели земли смогут воспользоваться участком, «как им заблагорассудится».

