Госдеп одобрил продажу Украине трех систем HIMARS за $30 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Киеву трех реактивных систем залпового огня HIMARS оценочной стоимостью $30 млн. Об этом заявили в Пентагоне.

«Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в Киеве заявили о намерении закупить три РСЗО HIMARS, которые профинансирует Германия в интересах украинской стороны.

В апреле Пентагон сообщил, что передаст Киеву пакет военной помощи на $1 млрд, в который вошли в том числе зенитные ракеты RIM-7 и перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, снаряды для РСЗО HIMARS, боеприпасы калибра 155 мм.

