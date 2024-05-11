Госдеп одобрил продажу Украине трех систем HIMARS за $30 млн
Госдепартамент США одобрил продажу Киеву трех реактивных систем залпового огня HIMARS оценочной стоимостью $30 млн. Об этом заявили в Пентагоне.
«Государственный департамент одобрил возможную экстренную иностранную военную продажу правительству Украины систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы поддержки», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в Киеве заявили о намерении закупить три РСЗО HIMARS, которые профинансирует Германия в интересах украинской стороны.
В апреле Пентагон сообщил, что передаст Киеву пакет военной помощи на $1 млрд, в который вошли в том числе зенитные ракеты RIM-7 и перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, снаряды для РСЗО HIMARS, боеприпасы калибра 155 мм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп одобрил продажу Украине трех систем HIMARS за $30 млн
- Три человека погибли при обстреле ВСУ города Ровеньки в ЛНР
- Путин установил звание «Заслуженный работник избирательной системы»
- В Белом доме заявили о начале наступления российской армии на Харьков
- СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
- Дрон ВСУ атаковал белгородский поселок Пролетарский
- Генассамблея расширила права Палестины в ООН
- Бастрыкин потребовал возбудить дело на «зиговавшего» на 9 мая волгоградца
- Игровой автомат упал на двухлетнего мальчика в Москве
- Путин назначил Мишустина премьер-министром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru