Путин установил звание «Заслуженный работник избирательной системы»
Президент Владимир Путин установил в России новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, звание было установлено для «дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».
Новое почетное звание могут получить члены избирательных комиссий с правом решающего голоса или отличившиеся при подготовке выборов или референдумов сотрудники избиркомов. Кроме того, звание заслуженного работника будут присваивать за развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, обеспечение и защиту избирательных прав.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, восемь человек пострадали
- Госдеп одобрил продажу Украине трех систем HIMARS за $30 млн
- Три человека погибли при обстреле ВСУ города Ровеньки в ЛНР
- Путин установил звание «Заслуженный работник избирательной системы»
- В Белом доме заявили о начале наступления российской армии на Харьков
- СМИ опубликовали список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
- Дрон ВСУ атаковал белгородский поселок Пролетарский
- Генассамблея расширила права Палестины в ООН
- Бастрыкин потребовал возбудить дело на «зиговавшего» на 9 мая волгоградца
- Игровой автомат упал на двухлетнего мальчика в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru