Путин установил звание «Заслуженный работник избирательной системы»

Президент Владимир Путин установил в России новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин ввел звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»

Как отмечается в документе, звание было установлено для «дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».

Новое почетное звание могут получить члены избирательных комиссий с правом решающего голоса или отличившиеся при подготовке выборов или референдумов сотрудники избиркомов. Кроме того, звание заслуженного работника будут присваивать за развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, обеспечение и защиту избирательных прав.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИзбиркомВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры