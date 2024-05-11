В Курской области силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника самолетного типа перехватили в поселке Тим в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — написал губернатор.

Старовойт уточнил, что дроны были перехвачены в результате применения средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее в курском поселке Теткино три дома загорелись после сброса взрывных устройств с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе.

