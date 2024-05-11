В Курской области силы РЭБ перехватили два украинских беспилотника
11 мая 202403:55
Два украинских беспилотника самолетного типа перехватили в поселке Тим в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — написал губернатор.
Старовойт уточнил, что дроны были перехвачены в результате применения средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее в курском поселке Теткино три дома загорелись после сброса взрывных устройств с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru