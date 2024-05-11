В Британии полицейского ранили из арбалета
Офицера полиции ранили из арбалета во время задержания преступника в британском Хай-Уиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника главного констебля Тима Меткалфа.
«Вчера, 10 мая, около шести часов вечера мужчина в возрасте от 60 лет получил колотое ранение... Офицеры полиции прибыли... один из них был ранен в ногу из арбалета», — отметили в полиции.
Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу, позже его выписали. Получивший ранение мужчина остается в медучреждении, его травмы не угрожают жизни.
По данным полицейских, нападавшим оказался 54-летний гражданин, его задержали по подозрению в покушении на убийство. Полиция стреляла в злоумышленника, сейчас он находится в больнице под наблюдением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru