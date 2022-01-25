Доктор Мясников выступил против массового тестирования на COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что массовое тестирование на COVID-19 из-за сильного распространения «омикрона» - бесполезно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, большое количество тестов на ковид не решит проблему, так как уровень заразности все равно не спадет. Он считает, что тестирование необходимо проводить только в сложных случаях.
Врач отметил, что массовая изоляция всех контактировавших с заболевшим человеком, приведет к тому, что «все обезлюдеет и встанет», но все равно не поможет остановить распространение «омикрона».
По его мнению, новому штамму коронавируса необходимо «дать побыстрее прогореть», после чего будет достигнут коллективный иммунитет.
При этом Мясников добавил, что «омикрон» можно расценивать как ОРЗ и лечить его следует дома без различных препаратов, кроме парацетамола. Он отметил, что в этом случае не следует обращаться в поликлинику, так как это может быть опасней из-за возможности заразиться там более серьезно.
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