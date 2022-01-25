Доктор Мясников выступил против массового тестирования на COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что массовое тестирование на COVID-19 из-за сильного распространения «омикрона» - бесполезно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, большое количество тестов на ковид не решит проблему, так как уровень заразности все равно не спадет. Он считает, что тестирование необходимо проводить только в сложных случаях.

Врач отметил, что массовая изоляция всех контактировавших с заболевшим человеком, приведет к тому, что «все обезлюдеет и встанет», но все равно не поможет остановить распространение «омикрона».