Три человека погибли при обстреле ВСУ города Ровеньки в ЛНР

«Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки... По предварительным данным, один человек погиб, шесть... с ранениями доставлены в больницу», — написал политик в своем Telegram-канале.

Позже Пасечник сообщил, что в результате ЧП погибли три человека, были госпитализированы восемь пострадавших. Шестеро из них получили минно-взрывные травмы, еще двое отравились продуктами горения.

«Удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал глава ЛНР, уточнив, что при атаке были повреждены дома, сельхозтехника и гражданские авто.

