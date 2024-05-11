Три человека погибли при обстреле ВСУ города Ровеньки в ЛНР
Украинские войска обстреляли город Ровеньки, в результате загорелась нефтебаза и были повреждены близлежащие дома. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки... По предварительным данным, один человек погиб, шесть... с ранениями доставлены в больницу», — написал политик в своем Telegram-канале.
Позже Пасечник сообщил, что в результате ЧП погибли три человека, были госпитализированы восемь пострадавших. Шестеро из них получили минно-взрывные травмы, еще двое отравились продуктами горения.
«Удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал глава ЛНР, уточнив, что при атаке были повреждены дома, сельхозтехника и гражданские авто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru