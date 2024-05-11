Три человека погибли при обстреле ВСУ города Ровеньки в ЛНР

Украинские войска обстреляли город Ровеньки, в результате загорелась нефтебаза и были повреждены близлежащие дома. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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«Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки... По предварительным данным, один человек погиб, шесть... с ранениями доставлены в больницу», — написал политик в своем Telegram-канале.

Позже Пасечник сообщил, что в результате ЧП погибли три человека, были госпитализированы восемь пострадавших. Шестеро из них получили минно-взрывные травмы, еще двое отравились продуктами горения.

«Удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — написал глава ЛНР, уточнив, что при атаке были повреждены дома, сельхозтехника и гражданские авто.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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