Мясников призвал не госпитализировать пациентов с «омикроном»

По словам медика, омикрон-штаммом заразятся и вакцинированные, и невакцинированные.

«Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ. "Омикрон" — это банальное ОРЗ. От него умирают единицы. Все смерти сегодня от "дельты", "беты" и других штаммов», — подчеркнул Мясников.

При этом врач указал, что заболевших новым штаммом нельзя госпитализировать: это лишь усугубит их состояние. Как отметил Мясников, в больнице пациент «"профилактично" получит хорошую вирусную нагрузку в виде "дельты" и умрет в больничных коридорах».

«Поэтому очень важно понимать, что больных с "омикроном" надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня», — заключил врач.

