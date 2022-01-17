Мясников призвал не госпитализировать пациентов с «омикроном»
Штаммом коронавируса «омикрон» переболеет до 70% населения планеты, и заразившиеся должны проходить лечение дома. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам медика, омикрон-штаммом заразятся и вакцинированные, и невакцинированные.
«Не заболеют генетически устойчивые к инфекциям люди и те, у которых достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ. "Омикрон" — это банальное ОРЗ. От него умирают единицы. Все смерти сегодня от "дельты", "беты" и других штаммов», — подчеркнул Мясников.
При этом врач указал, что заболевших новым штаммом нельзя госпитализировать: это лишь усугубит их состояние. Как отметил Мясников, в больнице пациент «"профилактично" получит хорошую вирусную нагрузку в виде "дельты" и умрет в больничных коридорах».
«Поэтому очень важно понимать, что больных с "омикроном" надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня», — заключил врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru