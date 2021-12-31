Мясников призвал изменить отношение к коронавирусу

Меры по борьбе с коронавирусом и информационное освещение пандемии нужно менять из-за штамма «омикрон». Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.

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Он привел в пример опыт зарубежных стран, где сокращают срок карантина для людей с положительным тестом на коронавирус. Как считает Мясников, штамм «омикрон» подтверждает мутацию вируса в сторону меньшей смертности и большей заразности, что «выродится в банальное ОРЗ»

По словам врача, в связи с этим нужно менять информационный фон вокруг пандемии.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Мясников
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