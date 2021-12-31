Мясников призвал изменить отношение к коронавирусу

Он привел в пример опыт зарубежных стран, где сокращают срок карантина для людей с положительным тестом на коронавирус. Как считает Мясников, штамм «омикрон» подтверждает мутацию вируса в сторону меньшей смертности и большей заразности, что «выродится в банальное ОРЗ»

По словам врача, в связи с этим нужно менять информационный фон вокруг пандемии.