«Рекомендательный календарь»: Трунов не согласился с обязательной вакцинацией
Правозащитник Игорь Трунов рассказал, что работодатель не может уволить непривившегося сотрудника, так как календарь прививок носит рекомендательный характер.
После внесения прививки от COVID-19 в национальный прививочный календарь россияне смогут не делать прививки, так как это их право, но тогда для них наступят определенные ограничения. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Это делает ее обязательной для ряда категорий граждан: людей в возрасте от 60 лет, работников медицинской, образовательной и социальной сфер, лиц, страдающих хроническими заболеваниями и так далее. При этом Трунов считает, что эти меры не сделают вакцинацию обязательной для всех.
«Понятие "обязательности" относительно, потому что у человека все равно остается свобода выбора. То есть он может и не делать прививку, но тогда наступает определенный объем ограничений: как профессиональных, на определенные виды трудовой деятельности, так и по допуску в различные заведения», - отметил он.
Адвокат напомнил, что иногда к прививке приравнивается определенное количество антител, содержащихся в крови тех, кто уже переболел.
«Поэтому надо учитывать и то, что люди с высоким титром могут не прививаться и не выполнять этот график. Потому что еще и прививка сверху, с одной стороны, излишняя, с другой – дает дополнительную нагрузку на организм. Поэтому это не закон, который обязывает к вакцинации. Этот график носит рекомендательный характер», - добавил Трунов.
По его мнению, нельзя говорить, что внесение в календарь прививок нарушает фундаментальный принцип свободы выбора в части медицинского вмешательства.
«То есть нельзя сказать, что сейчас отменяется право человека на свободный выбор. Внесение изменений в календарь прививок – не дополнение к трудовому кодексу. ТК не позволяет увольнять непривитых граждан, а вот не допустить или не принять на работу по определенным специальностям в медицине – могут. Это правила медицинского осмотра, пищевой промышленности или ресторанного бизнеса», - заключил правозащитник.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что внесение вакцины от коронавируса в календарь прививок сделает ее обязательной и увеличит темпы вакцинации.
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