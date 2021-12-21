«Рекомендательный календарь»: Трунов не согласился с обязательной вакцинацией

После внесения прививки от COVID-19 в национальный прививочный календарь россияне смогут не делать прививки, так как это их право, но тогда для них наступят определенные ограничения. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Это делает ее обязательной для ряда категорий граждан: людей в возрасте от 60 лет, работников медицинской, образовательной и социальной сфер, лиц, страдающих хроническими заболеваниями и так далее. При этом Трунов считает, что эти меры не сделают вакцинацию обязательной для всех.