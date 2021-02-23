Мясников назвал две группы риска по смертности от COVID-19

«Поэтому так важна вакцинация именно групп риска», — заявил он в своем Telegram-канале.

Также специалист определил процент смертности от коронавируса в разных странах на основе ежедневной статистики. Чаще всего умирают пациенты с COVID-19 в Италии (3,4%), Великобритании (3%) и Германии (2,9%). В России уровень смертности составляет 1,9%.

«Популяционные исследования показывают, что антитела от перенесённого ранее коронавируса присутствуют у 10-20% населения тех стран, где эти исследования проводились (люди переносили бессимптомно или легко, «на ногах» и к врачам не обращались). То есть реальная смертность от КОВИД на порядки ниже, чем мы вывели в нашей таблице», - цитирует Мясникова URA.RU.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН высказал мнение, что слова Мясникова рассчитаны на психологический эффект.

«Нужна доказательная база. Есть научно доказанные факты, а есть размышления на тему. Для меня, как для специалиста, это звучит не очень убедительно. Статистика не очень достоверна. Но пандемия пошла на спад, это похоже на факт. Я писал в блоге: "Хватит запугивать людей". Тут обратный вариант, пытаются успокаивать. Это позитивно, потому что все уже настолько напуганы, что от паники меняется психика людей», - сказал Ершов.

