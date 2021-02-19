В Центре Гамалеи объяснили высокую смертность COVID-пациентов в РФ
Высокая смертность от коронавируса с осени прошлого года в России обусловлена тем, что среди заболевших много пожилых граждан, имеющих сопутствующие заболевания. С таким пояснением выступил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, COVID-19 унёс жизни 86,5 тысяч жителей РФ.
Как отметил Лисицын, в нашей стране практически невозможно найти людей старше 60 лет, у которых бы не было того или иного хронического заболевания. Именно поэтому, по его словам, летальность от коронавируса в этой категории такая высокая.
Эксперт также подчеркнул, что весной прошлого года точность тест-систем ещё не давала возможности достоверно определить, что именно коронавирус стал главной причиной смерти пациентов.
За последние сутки в России подтверждено 470 смертей пациентов с COVID-19, 53 из них в Москве.
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