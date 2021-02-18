Чистая психология. Вирусолог объяснил слова Мясникова о смертоносности COVID-19

«Это публикация ради публикации. Я это так воспринимаю. Нужна доказательная база. Есть научно доказанные факты, а есть размышления на тему. Для меня, как для специалиста, это звучит не очень убедительно. Статистика не очень достоверна. Но пандемия пошла на спад, это похоже на факт. Я писал в блоге: "Хватит запугивать людей". Тут обратный вариант, пытаются успокаивать. Это позитивно, потому что все уже настолько напуганы, что от паники меняется психика людей», - сказал Ершов.

По его мнению, могут быть и новые волны коронавируса. «Может быть и третья, и четвертая. Но они не будут такие грозные, как первая волна, с высокой смертностью. Будут идти по нисходящей, потому что уже коллективная иммунизация, уже вакцинация, уже врачи научились лечить. Третья волна уже может быть не замечена. Она пойдет как обычная сезонная ОРВИ. Коронавирус начнет себя вести как грипп, другие ОРВИ. В будущем люди начнут о ковиде забывать», - заключил вирусолог.

Ранее Феликс Ершов предрек скорый конец пандемии коронавируса в России.

