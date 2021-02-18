Чистая психология. Вирусолог объяснил слова Мясникова о смертоносности COVID-19
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что высказывание его коллеги не очень убедительно, но полезно.
Чем быстрее распространяется коронавирус, тем ниже от него смертность, заявил в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По словам медика, это подтверждают исследования, проведенные в США и Европе. Мясников отметил, что смертность пациентов с COVID-19 в реанимациях уменьшилась почти два раза за время пандемии: в первую волну она составляла 42-44%, а во вторую — уже 19-25%.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН высказал мнение, что слова Мясникова рассчитаны на психологический эффект.
«Это публикация ради публикации. Я это так воспринимаю. Нужна доказательная база. Есть научно доказанные факты, а есть размышления на тему. Для меня, как для специалиста, это звучит не очень убедительно. Статистика не очень достоверна. Но пандемия пошла на спад, это похоже на факт. Я писал в блоге: "Хватит запугивать людей". Тут обратный вариант, пытаются успокаивать. Это позитивно, потому что все уже настолько напуганы, что от паники меняется психика людей», - сказал Ершов.
По его мнению, могут быть и новые волны коронавируса. «Может быть и третья, и четвертая. Но они не будут такие грозные, как первая волна, с высокой смертностью. Будут идти по нисходящей, потому что уже коллективная иммунизация, уже вакцинация, уже врачи научились лечить. Третья волна уже может быть не замечена. Она пойдет как обычная сезонная ОРВИ. Коронавирус начнет себя вести как грипп, другие ОРВИ. В будущем люди начнут о ковиде забывать», - заключил вирусолог.
Ранее Феликс Ершов предрек скорый конец пандемии коронавируса в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Украинцы определили самые коррумпированные институты власти
- Евросоюз готов дать «зеленый свет» санкциям против России по делу Навального
- Россия и Эстония обменялись высылками дипломатов
- Захарова прокомментировала запрет Соловьёву на въезд в Латвию
- Стали известны сроки запуска автоматической системы назначения судей на матчи РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru