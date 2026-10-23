Доктор Мясников усомнился в связи препаратов для похудения и болезни костей
Исследования не доказывают, что препараты для похудения непосредственно несут вред для костей, однако многие работы по таким лекарства спонсируются фармкомпаниями, заявил НСН Александр Мясников.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН отметил, что последние исследования не доказывают связь между приемом препаратов для похудения и проблемами с опорно-двигательным аппаратом, однако серьезных исследований этой темы, финансируемых государством, никогда не проводилось, а существующие работы, ангажированные фармкомпаниями, могут лоббировать интересы спонсоров.
Препараты для похудения, которые изначально создавались для лечения сахарного диабета, повышают риск развития остеопороза и других проблем с костями. Согласно исследованию Мичиганского университета (США), длительное применение таких уколов при диабете II типа и ожирении может нести вред для здоровья опорно-двигательного аппарата. Их прием в течение пяти лет повышает риск развития остеопороза, подагры и редкого метаболического заболевания костей — остеомаляции.
Мясников указал, что данные исследования не доказывает прямую связь между приемом препарата и риском возникновения проблем с костями.
«Есть новые обширные исследования 1,25 млн человек. Ничего подобного про кости там нет на сентябрь 2026 года. Были попытки анализа, и там выявили 9 дополнительных случаев на 1000 принимающих за 5 лет. Главное: это ретроспективное обсервационное исследование, а не рандомизированное испытание. Оно не доказывает, что препараты сами вызывают остеопороз. Авторы признают риск остаточных смешивающих факторов. Теперь отдельно вам скажу про исследования у нас. У нас никогда — ни в советское время, ни в российское — не проводилось никаких серьезных, международно принятых исследований. Нигде в мире эти исследования не проводятся за счет государства или медицинского страхования — это только фармкомпании. Это безумно дорого, поэтому та профанация, которую у нас иногда устраивают фармофирмы, чтобы протащить какой-то свой БАД, и там участвует 100 человек — это не исследования. Исследования — это сотни тысяч, миллионы человек на протяжении ряда лет получают лекарства, получают плацебо, врачи наблюдают и так далее. Оплачивать многомиллиардные в валюте исследования на протяжении многих лет с прицелом на далекое будущее — нам это не надо. Нам надо сейчас заморочить головы, быстро продать, сколотить бабки и новые препараты выпустить», — рассказал медик.
Ранее Александр Мясников поделился с НСН мнением, что производители еды создают все условия, чтобы люди ели, как можно больше, и в России необходимо восстанавливать культуру питания и пропагандировать отказ от фастфуда.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Журова заявила, что в Евросоюзе устроили соревнование на роль переговорщика с РФ
- Россиянам рассказали о базовых механиках мошенничества
- Доктор Мясников усомнился в связи препаратов для похудения и болезни костей
- В США заявили, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках
- Подросток получил срок за убийство учительницы в Пермском крае
- «Мы не можем платить!»: В Лиге защитников пациентов возмутились ростом платных услуг
- Набиуллина: Центробанк предметно рассматривал только сохранение ключевой ставки
- Даже сороки: Почему россияне идут на криозаморозку питомцев
- Интересуется молодежь: Кто в России выбирает криозаморозку
- Россиянам назвали причины упадка сил после отпуска