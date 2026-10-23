Препараты для похудения, которые изначально создавались для лечения сахарного диабета, повышают риск развития остеопороза и других проблем с костями. Согласно исследованию Мичиганского университета (США), длительное применение таких уколов при диабете II типа и ожирении может нести вред для здоровья опорно-двигательного аппарата. Их прием в течение пяти лет повышает риск развития остеопороза, подагры и редкого метаболического заболевания костей — остеомаляции.

Мясников указал, что данные исследования не доказывает прямую связь между приемом препарата и риском возникновения проблем с костями.

«Есть новые обширные исследования 1,25 млн человек. Ничего подобного про кости там нет на сентябрь 2026 года. Были попытки анализа, и там выявили 9 дополнительных случаев на 1000 принимающих за 5 лет. Главное: это ретроспективное обсервационное исследование, а не рандомизированное испытание. Оно не доказывает, что препараты сами вызывают остеопороз. Авторы признают риск остаточных смешивающих факторов. Теперь отдельно вам скажу про исследования у нас. У нас никогда — ни в советское время, ни в российское — не проводилось никаких серьезных, международно принятых исследований. Нигде в мире эти исследования не проводятся за счет государства или медицинского страхования — это только фармкомпании. Это безумно дорого, поэтому та профанация, которую у нас иногда устраивают фармофирмы, чтобы протащить какой-то свой БАД, и там участвует 100 человек — это не исследования. Исследования — это сотни тысяч, миллионы человек на протяжении ряда лет получают лекарства, получают плацебо, врачи наблюдают и так далее. Оплачивать многомиллиардные в валюте исследования на протяжении многих лет с прицелом на далекое будущее — нам это не надо. Нам надо сейчас заморочить головы, быстро продать, сколотить бабки и новые препараты выпустить», — рассказал медик.

Ранее Александр Мясников поделился с НСН мнением, что производители еды создают все условия, чтобы люди ели, как можно больше, и в России необходимо восстанавливать культуру питания и пропагандировать отказ от фастфуда.

