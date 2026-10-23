Подросток получил срок за убийство учительницы в Пермском крае

Ученик школы в Пермском крае получил срок за убийство своей учительницы. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.

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Трагедия произошла в пермской Добрянке 7 апреля текущего года. Ученик девятого класса у входа в школу №5 с ножом напал на педагога Олесю Багуту, которая скончалась в больнице.

Как пишет RT, суд признал подростка виновным в убийстве и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее адвокат Елена Балуева заявила, что причиной случившегося в Добрянке послужили высказывания педагога в адрес школьника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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