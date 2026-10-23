В США заявили, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках

Отмечается, что Москва и Киев договорились временно прекратить все боевые действия с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи, а также для подготовки эвакуации гражданского населения по специальному безопасному коридору.

Утверждается, что временного прекращения огня на ограниченном участке фронта добилась первая леди США Мелания Трамп.

«Было совершенно очевидно, что без моего вмешательства доставка гуманитарной помощи в город и эвакуация пожилых людей были бы невозможны», - цитирует её пресс-служба Белого дома.

Первая леди также добавила, что для сопровождения и документирования действий российских и украинских групп она «привлекла беспристрастную американскую медиа-организацию».

Официальных комментариев от Москвы и от Киева пока не поступало.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина пытается сделать «Бучу 2.0» из ситуации в Алешках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

