Россиянам рассказали о базовых механиках мошенничества
Базовые механики мошенничества остаются прежними. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал бизнес-консультант Эмиль Халимов.
По его словам, злоумышленники пытаются получить данные для входа в аккаунты или заставить человека совершить добровольный перевод денег на указанный счет.
Он сообщил, что для этого аферисты рассылают бумажные уведомления якобы от налоговой службы о необходимости уточнить декларацию или подтвердить доход, после чего присылают письмо со ссылкой на поддельный сайт ведомства.
Также мошенники сообщают о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах» или несуществующей задолженности. Потенциальной жертве предлагается связаться со «службой поддержки». В результате гражданин сам выходит на связь с преступниками.
Кроме того, злоумышленники могут использовать тему цифрового рубля и недостаток информации о нём. Или добавить жертву в фейковый домовой чат и предложить проголосовать за коммунальную инициативу. Последующая процедура подтверждения личности включает запрос кода из СМС, после чего аферисты получают доступ, в том числе, к банковским аккаунтам человека.
Ранее руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн заявил, что мошенники стали реже первыми звонить гражданам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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