Россиянам рассказали о базовых механиках мошенничества

По его словам, злоумышленники пытаются получить данные для входа в аккаунты или заставить человека совершить добровольный перевод денег на указанный счет.

Он сообщил, что для этого аферисты рассылают бумажные уведомления якобы от налоговой службы о необходимости уточнить декларацию или подтвердить доход, после чего присылают письмо со ссылкой на поддельный сайт ведомства.

Также мошенники сообщают о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах» или несуществующей задолженности. Потенциальной жертве предлагается связаться со «службой поддержки». В результате гражданин сам выходит на связь с преступниками.

Кроме того, злоумышленники могут использовать тему цифрового рубля и недостаток информации о нём. Или добавить жертву в фейковый домовой чат и предложить проголосовать за коммунальную инициативу. Последующая процедура подтверждения личности включает запрос кода из СМС, после чего аферисты получают доступ, в том числе, к банковским аккаунтам человека.

Ранее руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн заявил, что мошенники стали реже первыми звонить гражданам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

