Определенная музыка способна замедлить физиологическую реакцию организма на стресс благодаря ритмам, которые передаются организму, рассказал НСН доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета Тахир Базаров.

Исследователи Mindlab International назвали музыкальный трек, способный снижать тревожность и стресс. Им стала эмбиент-композиция «Weightless» британской группы Marconi Union, созданная в сотрудничестве с саунд-терапевтами. Проведенный эксперимент подтвердил, что восьмиминутная композиция снимает тревожность на 65%.

«Если они провели контролируемый эксперимент, у них была возможность контролировать физиологические реакции испытуемых, и получили такой материал, значит, эмпирически это возможно. Организм человека подвержен определенным ритмам: ритмы сна, ритмы еды… И эти ритмы мы чувствуем. Поэтому иногда слушаем музыку, иногда танцуем, некоторые люди ходят в ночной бар и тоже повышают градус своей жизни. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Вопрос в другом: можно ли это объяснить, за счет чего происходит или может произойти снижение ритма сердцебиения в силу какого-то музыкального сопровождения. Осталось дождаться описания результатов этого эксперимента и узнать, как авторы интерпретируют: через что происходит воздействие. Слух, инэстетика - что является ключом?» - сказал Базаров.

Психологи и психотерапевты уже используют в своей практике музыкальные композиции для расслабления, однако исследования в этом направлении для изучения механизма воздействия должны быть продолжены, отметил ученый.