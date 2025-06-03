Музыку признали способной бороться со стрессом
Психолог Тахир Базаров в беседе с НСН заявил, что возможности воздействия внешних ритмов на человека безграничны, а этот механизм еще следует изучать.
Определенная музыка способна замедлить физиологическую реакцию организма на стресс благодаря ритмам, которые передаются организму, рассказал НСН доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета Тахир Базаров.
Исследователи Mindlab International назвали музыкальный трек, способный снижать тревожность и стресс. Им стала эмбиент-композиция «Weightless» британской группы Marconi Union, созданная в сотрудничестве с саунд-терапевтами. Проведенный эксперимент подтвердил, что восьмиминутная композиция снимает тревожность на 65%.
«Если они провели контролируемый эксперимент, у них была возможность контролировать физиологические реакции испытуемых, и получили такой материал, значит, эмпирически это возможно. Организм человека подвержен определенным ритмам: ритмы сна, ритмы еды… И эти ритмы мы чувствуем. Поэтому иногда слушаем музыку, иногда танцуем, некоторые люди ходят в ночной бар и тоже повышают градус своей жизни. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Вопрос в другом: можно ли это объяснить, за счет чего происходит или может произойти снижение ритма сердцебиения в силу какого-то музыкального сопровождения. Осталось дождаться описания результатов этого эксперимента и узнать, как авторы интерпретируют: через что происходит воздействие. Слух, инэстетика - что является ключом?» - сказал Базаров.
Психологи и психотерапевты уже используют в своей практике музыкальные композиции для расслабления, однако исследования в этом направлении для изучения механизма воздействия должны быть продолжены, отметил ученый.
«Многие используют аутотренинги, но не обязательно мелодии: иногда это бывает шум волны, набегающий на берег, медитативная музыка или психоделическая. Организм на это реагирует. Этим уже пользуются, но возможности в этом плане безграничны. Поэтому надо продолжать исследования. Находить, с одной стороны, мелодии, которые так позитивно действуют на организм человека, а, с другой стороны, остается открытой все-таки научная интерпретация, что там происходит, каково действие зеркального нейрона? Какова способность к подражанию человеческого организма, к поиску синхронизации? Вот это очень интересный вопрос с научной точки зрения», - добавил Базаров.
Исследователи Mindlab International пояснили, что трек начинается с 60 ударов в минуту — как у сердца человека в состоянии покоя — и постепенно замедляется до 50, помогая сердечному ритму и дыханию синхронизироваться с музыкой. Это явление называют энтрейнмент — физиологический процесс, который способствует расслаблению.
Розовый (или белый) шум способен помочь человеку заснуть, так же как спокойная музыка или шум моря. Однако вылечить серьезные проблемы с бессонницей новинки музыкального стримингового сервиса Apple не смогут, рассказал ранее НСН сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.
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