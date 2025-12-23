«Второй эшелон»: Почему Южная Корея не расстроена взрывом своей ракеты

Южнокорейские исследователи всегда находились не в лидерах космической индустрии, поэтому неудачный запуск не является чем-то страшным, заявил НСН Анатолий Петрукович.

Развитие южнокорейской космической отрасли идет своим чередом, а одна неудача не остановит развитие, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в разговоре с НСН.

Первая коммерческая космическая ракета Южной Кореи «Ханбит-Нано» компании Innospace потерпела крушение сразу после старта. Об этом 23 декабря сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя компании. Петрукович не увидел в этом большой трагедии.

«Есть страны, которые имеют полноценную космическую программу: пилотируемые аппараты, космодромы, ракеты,спутниковые программы и группировки — это США, Китай, Россия, отчасти Индия, Европа и Япония. Остальные являются вторым эшелоном. Южная Корея заметная страна не первого ряда в космической отрасли: она имеет свои спутники, поддерживала контракты с Россией по подготовке ракет. Но любой неудачный старт — это приостановка использования этих средств для каких-то полезных целей. Я думаю, что они найдут причину и добьются того, что все будет работать нормально», — указал он.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев оценил в эфире НСН перспективы запуска Российской орбитальной станции.

