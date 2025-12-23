WhatsApp заявил о намерении бороться за свою аудиторию в России

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) намерен бороться за свою аудиторию в России. Об этом сообщает RT.

Представитель платформы заявил Reuters, что из-за блокировки доступа к мессенджеру прямо перед началом праздничного сезона могут лишиться более 100 млн человек.

Также в WhatsApp отметили, что замедление стало причиной перехода россиян на менее защищённые приложения, что ведёт к снижению безопасности.

Ранее IT-эксперт Иван Калмыков заявил, что полная блокировка WhatsApp в РФ уже становится неизбежной реальностью, сообщает «Свободная Пресса».

