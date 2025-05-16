Розовый (или белый) шум способен помочь человеку заснуть, так же как спокойная музыка или шум моря. Однако вылечить серьезные проблемы с бессонницей новинки музыкального стримингового сервиса Apple не смогут, рассказал НСН сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

Apple выпустила музыку, которая влияет на мозг. Всего на платформе появилось 426 треков, в каждый из которых встроены определенные частоты. Гамма - для фокусировки, тета - для релакса, а дельта и розовый шум - для сна. Достижение нужного эффекта происходит благодаря тому, что мозг подстраивается под ритмы.

«У головного мозга есть свойство принимать ритмы, энцефалограммы могут подчиняться внешним воздействиям, внешней ритмике. Известно, например, что у спортсменов ритм выполнения упражнений отражается на ритме энцефалограммы. И действительно, если в какой-то мелодии заключен тот или иной ритм, он может способствовать тому, что головной мозг будет с этим ритмом работать, в том числе успокаиваться или способствовать засыпанию. Если мы говорим про белый или розовый шум (но чаще все-таки про белый) в контексте со сном, то есть даже специальные устройства, которые создают просто шипение, шум, которые облегчают процесс засыпания. Здесь работает механизм, когда головной мозг просто прекращает думать всякие мысли, которые тревожат и мешают человеку заснуть. Он концентрируется на том, что он слышит. Здесь может работать не обязательно белый шум, а просто какая-то спокойная музыка или шум моря. И это действительно может помогать человеку заснуть», - пояснил Кудинов.

Белый шум также подойдет для тех людей, которые не могут заснуть в тишине.

«Лучше засыпать не под какую-то речь, а просто под что-то шуршащее. Это может быть не передача, а желательно ритмично-монотонный, низко звучащий голос. В этом случае вы воспринимаете голос не как источник информации, а как просто звук и шум. Это и есть тот самый белый шум. Это не вредно. Желательно, единственное, чтобы трек выключался по таймеру и дальше уже не мешал вам спать. Иначе, когда вы заснете, продолжающиеся звуки будут восприниматься головным мозгом, он будет пытаться их обрабатывать. Поэтому желательно и свет выключать, и посторонние звуки», - добавил сомнолог.

Вместе с тем, по словам специалиста, розовый или белый шум не спасет человека от бессонницы. По его словам, бессонницу получится победить только в случае выявления и устранения ее причин.

«Розовый шум облегчает процесс засыпания, но не гарантирует победу над бессонницей. Это не снотворные лекарственные препараты, не противотревожные, не антидепрессанты и это также не влияет на изменение образа жизни. Человек - животное ленивое и больше привержен каким-то техническим новинкам или техническим решениям, или выпить таблетку и заснуть, чем изменить что-то в своем образе жизни и поведении. Но наибольший эффект на бессонницу оказывает режим: желательно просыпаться в одно и то же время. Тогда легче засыпать, меньше нарушений сна появляется. Нужно также стремиться к минимизации стрессов, меньше поглощать информацию и чаще совершать прогулки по вечерам. Это возымеет больше эффектов, в том числе и на здоровье в целом», - посоветовал Кудинов.

Ранее Павел Кудинов рассказал НСН, как понять норму сна и научиться ложиться раньше.

