«С одной стороны, гинекологические заболевания молодеют. У девушек встречаются миома матки, эндометриоз. Резко выросло количество раннего климакса. Раньше было удивительно, когда в 25–30 лет прекращались менструации. Сейчас уже мы всё чаще это встречаем. Кроме того, растет возраст начала планирования беременности, а чем позднее пара решается, тем больше вероятность столкнуться с какими-то проблемами. С другой стороны, не отстаёт и мужской фактор. Показатель даже нормы спермограммы падает. За последние 50 лет он снижен в три с лишним раза - до 15 миллионов сперматозоидов», - пояснила собеседница НСН.

При этом она отметила большой прогресс в плане диагностики бесплодия.

«Если год не наступает беременность, это уже повод обратиться к врачу. Сейчас, при желании, обследование по бесплодию можно провести быстро и не гонять по кругу пациентов годами, как это было раньше. Всю диагностику можно провести за один–два месяца. Надо сдать анализы на гормоны, спермограмму, общеклинический анализ, обследоваться на инфекции, показатели обмена железа. Тут же можно сделать лапароскопию, это щадящая операция, обычно пациент выписывается на следующий день. Её можно назвать золотым стандартом диагностики бесплодия. Сейчас всё чаще делаются генетические тесты, многие из них уже входят в систему ОМС. Есть гистероскопия, когда с помощью тонкой видеокамеры осматривается полость матки», - рассказала эксперт.

Врач подчеркнула, что практически всё бесплодие сейчас поддается лечению, но есть нюансы этического характера.