Песков заявил, что в Кремле следят за повышением квартплаты

Повышение платы за услуги ЖКХ не должно быть таким резким. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФАС проверит обоснованность роста тарифов на коммуналку после жалоб россиян

По его словам, это очень важная тема, находящаяся на повестке дня.

«Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию», - заключил представитель Кремля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тема необоснованных решений, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ, является лидером среди поступающих от граждан обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
