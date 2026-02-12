Песков заявил, что в Кремле следят за повышением квартплаты
12 февраля 202613:18
Повышение платы за услуги ЖКХ не должно быть таким резким. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это очень важная тема, находящаяся на повестке дня.
«Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию», - заключил представитель Кремля.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тема необоснованных решений, связанных с ростом тарифов на услуги ЖКХ, является лидером среди поступающих от граждан обращений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
